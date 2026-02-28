Arbeitsunfall

Bulle verletzt Landwirt schwer

Ein Bauer will Stallarbeiten verrichten, als ein Tier den Mann plötzlich gegen ein Geländer drückt.

Der Bulle soll mit einem Gewicht von etwa einer Tonne gegen den Landwirt gedrückt haben. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Der Bulle soll mit einem Gewicht von etwa einer Tonne gegen den Landwirt gedrückt haben. (Symbolbild)

Argenbühl (dpa) - Ein Bulle hat einen Landwirt auf einem Rinderhof im Allgäu gegen ein Metallgeländer gedrückt und schwer verletzt. Das Tier drückte mit dem Gewicht von etwa einer Tonne gegen den Körper des Bauern, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann gelang es schließlich, sich hinter dem Metallgeländer in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatte der Landwirt Stallarbeiten auf dem Hof in Argenbühl (Kreis Ravensburg) durchgeführt.

Eine Hofbewohnerin hörte seine Hilferufe und wählte den Notruf. Mit einem Hubschrauber wurde der Landwirt am Freitag in eine Klink geflogen. Durch den Druck gegen die Metallbrüstung habe er schwerste Verletzungen am Oberkörper erlitten, hieß es weiter. Das Metallgeländer ist in dem Stall angebracht, um die Tiere in einzelne Abteile zu trennen.

