Bulle büxt aus und wird mit Polizeihubschrauber gesucht

Hünfeld (dpa/lhe) - Ein Bulle auf der Flucht hat in Hünfeld (Landkreis Fulda) einen mehrstündigen Polizeieinsatz verursacht. Das Tier durchbrach am frühen Abend einen Weidezaun und lief in ein benachbartes Maisfeld, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer, ein Landwirt aus Oberfeld, konnte das Tier nicht einfangen, sodass mehrere Streifen ihn bei der Suche nach dem Dexter-Rind unterstützten.