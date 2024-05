Kuh und Bulle auf dem Weg zur Weide ausgebüxt

Ober-Mörlen (dpa/lhe) - Eine Kuh und ein Bulle sind in Ober-Mörlen (Wetteraukreis) ausgebüxt - und seitdem unterwegs. Die beiden Tiere seien ihrem Besitzer am Dienstagabend auf dem Weg zu einer Weide entwischt, berichtete ein Sprecher der Polizei Gießen am Donnerstagmorgen.