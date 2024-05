Ausgebüxter Bulle und Kuh weiter in der Wetterau unterwegs

Ober-Mörlen (dpa/lhe) - Die zwei ausgebüxten Rinder aus dem Wetterauskreis sind weiterhin unterwegs. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten die Kuh und der Bulle bisher nicht wieder eingefangen werden. Die beiden waren am Dienstagabend in Ober-Mörlen im Wetteraukreis auf dem Weg zu einer Weide ihrem Besitzer entwischt - und sind seitdem unterwegs. Zuletzt gesichtet wurden sie laut Polizei am Mittwochnachmittag auf der B275. Von dort sollen die Vierbeiner in ein nahe gelegenes Waldgebiet verschwunden sein. Die Polizei hat die koordinierte Suche eigenen Angaben zufolge eingestellt.