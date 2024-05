Bundesbank beerdigt Neubaupläne

Frankfurt/Main (dpa) - Sanierung statt Neubau: Die Bundesbank verzichtet entgegen früherer Planungen auf Büroneubauten am Standort Frankfurt. Statt alle Beschäftigten auf dem Gelände der Zentrale im Norden der Stadt zusammenzuziehen, will die Notenbank nun auch die Hauptverwaltung Hessen in der Innenstadt in ihre Planungen einbeziehen. In welchem Umfang die übrigen Gebäude im Bestand der Bundesbank in Frankfurt saniert werden, wird derzeit geprüft, wie die Bundesbank am Mittwoch mitteilte.