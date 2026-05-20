Grundsteuer

Bundesfinanzhof verkündet Grundsteuer-Entscheidung

Die Neuregelung der Grundsteuer in Baden-Württemberg war eines der strittigsten Landesgesetze der vergangenen Jahre. Nun entscheidet Deutschlands höchstes Finanzgericht.

Die Bundesrichter haben das Wort: Der II. Senat des Bundesfinanzhofs in München entscheidet über zwei Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer im Südwesten. In der Mitte die Vorsitzende Franceska Werth. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundesrichter haben das Wort: Der II. Senat des Bundesfinanzhofs in München entscheidet über zwei Klagen gegen die Neuregelung der Grundsteuer im Südwesten. In der Mitte die Vorsitzende Franceska Werth. (Archivbild)

München (dpa/lsw) - Der Bundesfinanzhof (BFH) will heute seine Entscheidung über die von vielen Hausbesitzern im Südwesten bekämpfte Neuregelung der Grundsteuer verkünden. Ziel der Kläger ist es, das seit vergangenem Jahr geltende Landesgrundsteuergesetz wieder zu kippen. Unterstützt werden die Kläger vom Eigentümerverband Haus + Grund und vom Bund der Steuerzahler.

Sollte das höchste deutsche Finanzgericht in München den klagenden Hausbesitzern folgen, wird das nicht das Ende der Prozesse sein: Die Kläger hoffen, dass der BFH die Klagen dem baden-württembergischen Verfassungsgerichtshof oder ersatzweise dem Bundesverfassungsgericht vorlegt. In der ersten Instanz hatte das baden-württembergische Finanzgericht beide Klagen im Juni 2024 abgewiesen.

Nachteilig: Ein- und Zweifamilienhäuser mit großen Gärten 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Das Grundsteuergesetz trifft direkt etwa 5,6 Millionen Eigentümer im Land. Indirekt zahlen auch die Mieter, da Vermieter die Kosten üblicherweise umlegen. Die Neuregelung hat viele Hausbesitzer verärgert. Ausschlaggebend für die Festsetzung der Steuer sind allein die Größe des Grundstücks und der Bodenrichtwert. 

Folge ist, dass die Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern - vor allem, wenn sie große Gärten haben - vergleichsweise viel zahlen müssen. Ob und welche Gebäude auf dem Grundstück stehen und wie hoch die etwaigen Miet- oder Pachteinnahmen sind, spielt keine Rolle. Lediglich die sogenannte Steuermesszahl ist niedriger, wenn Wohngebäude auf einem Grundstück stehen. 

Grundsteuerreform zog bundesweite Klagewelle nach sich

Notwendig war die Reform der Grundsteuer, weil das Bundesverfassungsgericht die frühere, bundesweit geltende Regelung 2018 für verfassungswidrig erklärt hatte. Die zugrundeliegenden Grundstückswerte waren zuvor jahrzehntelang nicht aktualisiert worden. Baden-Württemberg ist eines von fünf Bundesländern, die eigene Grundsteuergesetze verabschiedet haben, in den übrigen elf Ländern gilt das sogenannte Bundesmodell. 

Protest gab es gegen sämtliche neuen Grundsteuer-Modelle, bundesweit reichten gut 2.000 Eigentümer Klagen ein. Der Bundesfinanzhof hatte im Dezember zunächst über das Bundesmodell entschieden und dieses für rechtens erklärt. Nun kommen vor dem BFH nacheinander die fünf Landesgesetze an die Reihe, das baden-württembergische als Erstes.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesfinanzhof entscheidet Grundsteuer-Klagen im Mai
Verärgerte Hausbesitzer

Bundesfinanzhof entscheidet Grundsteuer-Klagen im Mai

Die Landesgrundsteuer verärgert Hausbesitzer im ganzen Land. Deutschlands höchstes Finanzgericht wird demnächst über zwei Musterklagen entscheiden - aber das muss nicht das Ende des Streits bedeuten.

22.04.2026

BFH entscheidet Grundsteuerklagen im Frühjahr
Strittige Reform

BFH entscheidet Grundsteuerklagen im Frühjahr

Die Neuregelung der Grundsteuer in Baden-Württemberg zog eine Vielzahl von Einsprüchen und Klagen verärgerter Hausbesitzer nach sich. Nun stehen erste höchstrichterliche Entscheidungen bevor.

24.02.2026

Bundesfinanzhof lehnt Klagen gegen Grundsteuer-Reform ab
Ungerecht für Eigentümer?

Bundesfinanzhof lehnt Klagen gegen Grundsteuer-Reform ab

Deutschlands höchstes Finanzgericht erklärt die Grundsteuer-Reform für rechtens. Doch Immobilieneigentümer und Steuerzahlerbund wollen sich nicht geschlagen geben.

10.12.2025

Bundesfinanzhof entscheidet im Dezember über Grundsteuer
Ungerecht für Eigentümer?

Bundesfinanzhof entscheidet im Dezember über Grundsteuer

Immobilieneigentümer und Steuerzahlerbund halten die Neuregelung der Grundsteuer für verfassungswidrig. Nach jahrelangem Streit will der Bundesfinanzhof bald entscheiden.

12.11.2025

Eigentümerin scheitert mit Klage gegen Grundsteuergesetz
Immobilien

Eigentümerin scheitert mit Klage gegen Grundsteuergesetz

Die Neuregelung der Grundsteuer musste sein, jedoch wurde viel darüber gestritten. In einem juristischen Verfahren vor dem Finanzgericht in Kassel zog eine Grundstückseigentümerin den Kürzeren.

20.02.2025