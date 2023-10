Bundeskanzler Scholz trifft deutsche Fußballerinnen

Frankfurt/Main (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Dienstag das deutsche Frauenfußball-Nationalteam in Frankfurt/Main. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird es im Anschluss an das Treffen von 17.00 Uhr auf dem DFB-Campus ein Pressestatement des Kanzlers und von Verbandspräsident Bernd Neuendorf geben. Scholz hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für gleiche Prämien (Equal Pay) bei den Fußballerinnen eingesetzt.

Der SPD-Politiker war schon nach der erfolgreichen Europameisterschaft in England, als die DFB-Auswahl erst im Finale gegen das Gastgeber-Team verlor, in der Verbandszentrale und bekräftigte damals seine Forderungen. Bei der WM im Sommer in Australien waren die Fußballerinnen allerdings überraschend in der Vorrunde ausgeschieden.