Bundesliga-Auftakt: Heimspiel für Freiburg, VfB in München
Freiburg empfängt Werder Bremen zum Bundesliga-Start, während der VfB zum Auftakt nach München reist. Welche weiteren Duelle stehen zum Saisonbeginn an?
Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg startet mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Dies geht aus den von der Bundesliga (früher Deutsche Fußball Liga) veröffentlichten Spielplänen hervor. Anschließend folgt für die Breisgauer ein Auswärtsspiel bei Aufsteiger SC Paderborn.
Im Rahmen der «Bundesliga City Challenge» hatte der Dachverband der 36 Proficlubs bereits zuvor einige Paarungen veröffentlicht. So eröffnen die Bayern München am 28. August die neue Spielzeit gegen den VfB Stuttgart. Es kommt somit zur Wiederholung des vergangenen DFB-Pokalendspiels, das die Münchner mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Ihr erstes Heimspiel bestreiten die Schwaben am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Köln.
Die TSG Hoffenheim startet mit einem Auswärtsspiel in der Domstadt, ehe eine Woche später Borussia Dortmund zu Gast in Sinsheim sein wird.