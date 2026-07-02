Fußball-Bundesliga

Bundesliga-Auftakt: Heimspiel für Freiburg, VfB in München

Freiburg empfängt Werder Bremen zum Bundesliga-Start, während der VfB zum Auftakt nach München reist. Welche weiteren Duelle stehen zum Saisonbeginn an?

Ein Heimspiel zum Auftakt: Freiburg startet gegen Bremen in die neue Saison. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Heimspiel zum Auftakt: Freiburg startet gegen Bremen in die neue Saison.

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg startet mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Dies geht aus den von der Bundesliga (früher Deutsche Fußball Liga) veröffentlichten Spielplänen hervor. Anschließend folgt für die Breisgauer ein Auswärtsspiel bei Aufsteiger SC Paderborn. 

Im Rahmen der «Bundesliga City Challenge» hatte der Dachverband der 36 Proficlubs bereits zuvor einige Paarungen veröffentlicht. So eröffnen die Bayern München am 28. August die neue Spielzeit gegen den VfB Stuttgart. Es kommt somit zur Wiederholung des vergangenen DFB-Pokalendspiels, das die Münchner mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Ihr erstes Heimspiel bestreiten die Schwaben am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Köln.

Die TSG Hoffenheim startet mit einem Auswärtsspiel in der Domstadt, ehe eine Woche später Borussia Dortmund zu Gast in Sinsheim sein wird.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Pokal-Fight: VfB empfängt Bremen - Freiburg in Dortmund
Fußball-Bundesliga

Nach Pokal-Fight: VfB empfängt Bremen - Freiburg in Dortmund

Stuttgart will nach dem Pokal-Triumph auch in der Liga glänzen. Bremen steht im Weg. Freiburg muss in Dortmund Wiedergutmachung zeigen und für Heidenheim steht ein Endspiel um den Klassenerhalt an.

25.04.2026

Hoffenheim empfängt Gladbach - Freiburg in Leipzig
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim empfängt Gladbach - Freiburg in Leipzig

Mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach startet auch die TSG Hoffenheim in die zweite Saisonphase der Fußball-Bundesliga. Der SC Freiburg spielt bei RB Leipzig.

14.01.2026

VfB startet mit Topspiel in Leverkusen - Freiburg gegen HSV
Fußball-Bundesliga

VfB startet mit Topspiel in Leverkusen - Freiburg gegen HSV

Der VfB Stuttgart steht bei Bayer Leverkusen zum Wiederbeginn der Bundesliga gleich vor einer Bewährungsprobe. Freiburg empfängt den HSV, Heidenheim den 1. FC Köln.

10.01.2026

Eintracht zum Bundesliga-Auftakt mit Heimspiel gegen Bremen
Fußball

Eintracht zum Bundesliga-Auftakt mit Heimspiel gegen Bremen

Eintracht Frankfurt hat am ersten Bundesliga-Spieltag Werder Bremen zu Gast. Voraussichtlich drei Zugänge stehen in der Startelf. Für einen von ihnen dürfte es ein ganz besonderes Spiel werden.

23.08.2025

Rätsel gelöst: Eintracht spielt zum Auftakt gegen Bremen
Fußball-Bundesliga

Rätsel gelöst: Eintracht spielt zum Auftakt gegen Bremen

Für Eintracht Frankfurt beginnt die Bundesliga-Spielzeit mit einem Heimspiel: Werder Bremen ist der Gegner. Zuvor lässt die Deutsche Fußball Liga die Fans rätseln.

26.06.2025