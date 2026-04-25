Fußball-Bundesliga

Nach Pokal-Fight: VfB empfängt Bremen - Freiburg in Dortmund

Stuttgart will nach dem Pokal-Triumph auch in der Liga glänzen. Bremen steht im Weg. Freiburg muss in Dortmund Wiedergutmachung zeigen und für Heidenheim steht ein Endspiel um den Klassenerhalt an.

Wollen auch gegen Bremen wieder gemeinsam jubeln: Tiago Tomas und Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Foto: Tom Weller/dpa
Wollen auch gegen Bremen wieder gemeinsam jubeln: Tiago Tomas und Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart.

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart peilt nach dem Finaleinzug im DFB-Pokal den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation in der Fußball-Bundesliga an. Die Schwaben empfangen am Sonntag (15.30/DAZN) den SV Werder Bremen. 

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Zum Abschluss des 31. Spieltages geht es für den SC Freiburg darum, nach dem Last-Minute-Aus gegen Stuttgart eine Reaktion zu zeigen. Das Team von Trainer Julian Schuster ist bei Borussia Dortmund gefordert und kämpft um die erneute Teilnahme am Europapokal (17.30 Uhr/DAZN).

Bereits am Samstag sind der 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) und die TSG Hoffenheim (18.30 Uhr/Sky) im Einsatz. Die Heidenheimer dürfen gegen den FC St. Pauli nicht verlieren, um weiter eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Die Hoffenheimer gastieren am Abend beim Hamburger SV.

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