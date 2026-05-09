Fußball-Bundesliga

VfB kämpft um Königsklasse - Heidenheim um Klassenerhalt

Der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim spielen um einen möglichen Einzug in die Champions League. Heidenheim droht der Abstieg. Auch Europa-League-Finalist Freiburg ist am Sonntag im Einsatz.

Das Hinspiel in Leverkusen gewannen Deniz Undav (M.) und seine Stuttgarter mit 4:1. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Das Hinspiel in Leverkusen gewannen Deniz Undav (M.) und seine Stuttgarter mit 4:1. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Für den VfB Stuttgart geht es im direkten Duell mit Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um wichtige Punkte für die Champions-League-League-Qualifikation. Die Schwaben gehen als Tabellenfünfter der Fußball-Bundesliga ins Heimspiel gegen den Vierten - und wollen auch Verfolger TSG 1899 Hoffenheim hinter sich halten.

Bild

Die Kraichgauer mischen als Sechster ebenfalls noch voll im Rennen um die Königsklasse mit und treffen zur gleichen Zeit auf den SV Werder Bremen.

Für den 1. FC Heidenheim geht es um nicht weniger als den Klassenerhalt. Der Ostalb-Club tritt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln an, die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf sind aber schon samstags im Einsatz und könnten schon für eine Entscheidung sorgen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Ebenfalls am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist Europa-League-Finalist SC Freiburg beim Hamburger SV zu Gast.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB im Süd-Schlager gefordert - Landesduell in Freiburg
Fußball-Bundesliga

VfB im Süd-Schlager gefordert - Landesduell in Freiburg

Funkt der VfB Stuttgart den Bayern auf ihrem Weg zur Meisterschaft noch mal dazwischen? Hoffenheim empfängt den BVB. In Freiburg kommt es zum Baden-Württemberg-Duell.

18.04.2026

Freiburg gegen Leverkusen - Landesduell in Heidenheim
Fußball-Bundesliga

Freiburg gegen Leverkusen - Landesduell in Heidenheim

Den SC Freiburg erwartet am Samstag eine knifflige Aufgabe. Der VfB Stuttgart tritt auswärts an. Auf der Ostalb duellieren sich ein Abstiegskandidat und ein Champions-League-Anwärter.

07.03.2026

VfB gegen Wolfsburg, Heidenheim im Kellerduell in Bremen
Abstiegskampf

VfB gegen Wolfsburg, Heidenheim im Kellerduell in Bremen

Der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim kämpfen gegen Wolfsburg und St. Pauli weiter um die Champions-League-Teilnahme. Der 1. FC Heidenheim tritt im Kellerduell in Bremen an, Freiburg in Frankfurt.

28.02.2026

Freiburg in Hoffenheim ohne Coach Schuster - VfB gegen Köln
Fußball-Bundesliga

Freiburg in Hoffenheim ohne Coach Schuster - VfB gegen Köln

Der SC Freiburg muss im Bundesliga-Spiel in Hoffenheim ohne den gelbgesperrten Trainer Schuster auskommen. Der VfB Stuttgart empfängt Köln, der 1. FC Heidenheim kämpft in Augsburg gegen den Abstieg.

14.02.2026

Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag

Die TSG reist mit reichlich Schwung zur angeschlagenen Eintracht. Heidenheim hat einen Hoffenheimer Verfolger zu Gast. Die Europapokal-Teilnehmer sind am Sonntag gefordert.

24.01.2026