Fußball-Bundesliga

VfB im Süd-Schlager gefordert - Landesduell in Freiburg

Funkt der VfB Stuttgart den Bayern auf ihrem Weg zur Meisterschaft noch mal dazwischen? Hoffenheim empfängt den BVB. In Freiburg kommt es zum Baden-Württemberg-Duell.

Wollen die Bayern ärgern: Bilal El Khannouss und Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wollen die Bayern ärgern: Bilal El Khannouss und Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart tritt im Süd-Schlager der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Bayern an. Während die Münchner dicht davor stehen, ihre nächste Meisterschaft perfekt zu machen, geht es für die Schwaben und ihren Trainer Sebastian Hoeneß um wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Schützenhilfe könnten die Bayern bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von der TSG Hoffenheim erhalten. Die Kraichgauer wollen ebenfalls noch in die Königsklasse und empfangen den Münchner Verfolger Borussia Dortmund.

Zudem steigt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) noch das Landesduell zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Heidenheim. Während es für Freiburg nach dem erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Europa League ebenfalls um die Rückkehr auf die europäische Bühne geht, kämpft Heidenheim um den Klassenerhalt.

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