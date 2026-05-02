Fußball-Bundesliga

Landesduell in Sinsheim - Heidenheim bei den Bayern

Hoffenheim und Stuttgart haben vor dem Landesduell jeweils 57 Punkte. Wer gewinnt, kann einen entscheidenden Schritt Richtung Champions League machen. Für Heidenheim geht es um den Klassenerhalt.

Kampf um die Champions League: Alexander Prass empfängt Stuttgart mit Josha Vagnoman. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Kampf um die Champions League: Alexander Prass empfängt Stuttgart mit Josha Vagnoman. (Archivbild)

Sinsheim (dpa) - Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation empfängt die TSG Hoffenheim in einem baden-württembergischen Duell den VfB Stuttgart. Beide Mannschaften haben bislang 57 Punkte gesammelt. Der Sieger macht am Samstag (15.30 Uhr) im Saisonfinale einen großen Schritt in Richtung Königsklasse.

Am anderen Tabellenende kämpft der 1. FC Heidenheim um den Klassenerhalt. Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt auf Schützenhilfe im Abstiegskampf angewiesen. Sollte Heidenheim am Samstag bei Meister FC Bayern München verlieren und St. Pauli am Sonntag daheim gegen Mainz 05 gewinnen, ist die Rettung nicht mehr möglich.

Der SC Freiburg beschließt den 32. Spieltag am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Zwischen den beiden Halbfinalspielen in der Europa League geht es für die Breisgauer im Liga-Alltag um die erneute Teilnahme am Europapokal. Rang sieben würde für die Conference League reichen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB im Süd-Schlager gefordert - Landesduell in Freiburg
Fußball-Bundesliga

VfB im Süd-Schlager gefordert - Landesduell in Freiburg

Funkt der VfB Stuttgart den Bayern auf ihrem Weg zur Meisterschaft noch mal dazwischen? Hoffenheim empfängt den BVB. In Freiburg kommt es zum Baden-Württemberg-Duell.

18.04.2026

Freiburg gegen Leverkusen - Landesduell in Heidenheim
Fußball-Bundesliga

Freiburg gegen Leverkusen - Landesduell in Heidenheim

Den SC Freiburg erwartet am Samstag eine knifflige Aufgabe. Der VfB Stuttgart tritt auswärts an. Auf der Ostalb duellieren sich ein Abstiegskandidat und ein Champions-League-Anwärter.

07.03.2026

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim beim BVB gefordert
Fußball-Bundesliga

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim beim BVB gefordert

Wer ist nach den Auftritten in der Europa League ausgeruhter? Der VfB Stuttgart empfängt in einem Duell um die Europapokal-Plätze den SC Freiburg. Heidenheim fährt als Außenseiter nach Dortmund.

31.01.2026

Heidenheim gegen Bayern - Landesduell in Freiburg
Fußball-Bundesliga

Heidenheim gegen Bayern - Landesduell in Freiburg

Gelingt dem 1. FC Heidenheim gegen den Rekordmeister wieder eine Sensation? Hoffenheim ist zu Gast in Freiburg, der VfB reist in die Hauptstadt.

19.04.2025

Heidenheim-Coach Schmidt wertet Erfolg als «kleinen Schritt»
Conference League

Heidenheim-Coach Schmidt wertet Erfolg als «kleinen Schritt»

Für den 1. FC Heidenheim lief es in der Bundesliga zuletzt alles andere als rund. Der Erfolg in der Conference League könnte nun neuen Schwung verleihen. Schon am Sonntag gegen Mainz?

14.02.2025