VfB gegen Wolfsburg, Heidenheim im Kellerduell in Bremen

Heidenheim (dpa/lsw) - Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League will der VfB Stuttgart auch in der Fußball-Bundesliga auf Kurs bleiben. Im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg möchte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß den vierten Tabellenrang festigen. Der würde in der nächsten Saison zur Teilnahme an der Champions League berechtigen.

Schafft Heidenheim die Trendwende im Abstiegskampf?

Für Schlusslicht 1. FC Heidenheim geht es beim Vorletzten Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dagegen darum, doch noch die Trendwende im Abstiegskampf zu schaffen. Der Rückstand des seit zehn Spielen sieglosen Teams auf die rettenden Plätze beträgt vor dem 24. Spieltag sechs Punkte. Parallel dazu empfängt die TSG Hoffenheim den abstiegsgefährdeten FC St. Pauli. Der Tabellendritte hofft wie der VfB auf die Teilnahme an der Königsklasse.