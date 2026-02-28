Abstiegskampf

VfB gegen Wolfsburg, Heidenheim im Kellerduell in Bremen

Der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim kämpfen gegen Wolfsburg und St. Pauli weiter um die Champions-League-Teilnahme. Der 1. FC Heidenheim tritt im Kellerduell in Bremen an, Freiburg in Frankfurt.

Die TSG Hoffenheim will gegen St. Pauli auf Kurs Richtung Champions League bleiben. Foto: Marius Becker/dpa
Die TSG Hoffenheim will gegen St. Pauli auf Kurs Richtung Champions League bleiben.

Heidenheim (dpa/lsw) - Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League will der VfB Stuttgart auch in der Fußball-Bundesliga auf Kurs bleiben. Im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg möchte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß den vierten Tabellenrang festigen. Der würde in der nächsten Saison zur Teilnahme an der Champions League berechtigen. 

Schafft Heidenheim die Trendwende im Abstiegskampf?

Für Schlusslicht 1. FC Heidenheim geht es beim Vorletzten Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dagegen darum, doch noch die Trendwende im Abstiegskampf zu schaffen. Der Rückstand des seit zehn Spielen sieglosen Teams auf die rettenden Plätze beträgt vor dem 24. Spieltag sechs Punkte. Parallel dazu empfängt die TSG Hoffenheim den abstiegsgefährdeten FC St. Pauli. Der Tabellendritte hofft wie der VfB auf die Teilnahme an der Königsklasse.

Der Tabellensiebte SC Freiburg will dagegen im Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Rennen um die Teilnahme an der Europa League oder Conference League punkten.

