Fußball-Bundesliga

Freiburg in Hoffenheim ohne Coach Schuster - VfB gegen Köln

Der SC Freiburg muss im Bundesliga-Spiel in Hoffenheim ohne den gelbgesperrten Trainer Schuster auskommen. Der VfB Stuttgart empfängt Köln, der 1. FC Heidenheim kämpft in Augsburg gegen den Abstieg.

Dieses Mal kein Platz auf der Bank: Freiburgs Trainer Schuster ist in Hoffenheim gesperrt. Foto: Andreas Gora/dpa
Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im badischen Landesduell bei der TSG Hoffenheim an und muss dort ohne Cheftrainer Julian Schuster auskommen. Schuster ist wegen seiner vierten Gelben Karte gesperrt und kann die Partie des Tabellensiebten nur von der Tribüne aus verfolgen. Er wird auf der Bank von Co-Trainer Lars Voßler vertreten. Gastgeber Hoffenheim strebt den achten Heimsieg nacheinander an und will damit auf Kurs Richtung Champions League bleiben.

VfB will Wiedergutmachung für Niederlage in St. Pauli

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) den 1. FC Köln. Nach dem 1:2 zuletzt beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli hofft die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß darauf, mit einem Sieg ebenfalls ihre Chancen auf die Teilnahme an der Königsklasse zu wahren. 

Schlusslicht 1. FC Heidenheim spielt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Kellerduell beim FC Augsburg. Der FCH braucht jeden Punkt, um sich seine geringen Chancen im Rennen um den Klassenverbleib zu erhalten.

