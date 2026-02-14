Freiburg in Hoffenheim ohne Coach Schuster - VfB gegen Köln

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im badischen Landesduell bei der TSG Hoffenheim an und muss dort ohne Cheftrainer Julian Schuster auskommen. Schuster ist wegen seiner vierten Gelben Karte gesperrt und kann die Partie des Tabellensiebten nur von der Tribüne aus verfolgen. Er wird auf der Bank von Co-Trainer Lars Voßler vertreten. Gastgeber Hoffenheim strebt den achten Heimsieg nacheinander an und will damit auf Kurs Richtung Champions League bleiben.

VfB will Wiedergutmachung für Niederlage in St. Pauli

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) den 1. FC Köln. Nach dem 1:2 zuletzt beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli hofft die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß darauf, mit einem Sieg ebenfalls ihre Chancen auf die Teilnahme an der Königsklasse zu wahren.