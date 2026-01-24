Fußball-Bundesliga

Hoffenheim in Frankfurt - Freiburg und VfB am Sonntag

Die TSG reist mit reichlich Schwung zur angeschlagenen Eintracht. Heidenheim hat einen Hoffenheimer Verfolger zu Gast. Die Europapokal-Teilnehmer sind am Sonntag gefordert.

Derry Scherhant und der SC Freiburg treffen am Sonntag auf den 1. FC Köln. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Freiburg (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim will ihren Aufwärtstrend auch am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Der Tabellendritte ist am Samstag (15.30 Uhr) bei der kriselnden Eintracht aus Frankfurt zu Gast und kann die nächsten Punkte für einen möglichen Champions-League-Einzug sammeln. Der abstiegsgefährdete 1. FC Heidenheim tritt zur gleichen Zeit gegen einen Hoffenheimer Verfolger an: das Team von RB Leipzig.

Die Europa-League-Starter SC Freiburg und VfB Stuttgart sind am Sonntag im Einsatz. Freiburg empfängt Aufsteiger 1. FC Köln (17.30 Uhr), bereits zwei Stunden zuvor ist der VfB bei Borussia Mönchengladbach zu Gast (15.30 Uhr).

