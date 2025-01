Bundespolizei verhindert Kindesentziehung am Flughafen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen eine Kindesentziehung verhindert. Eine 35-jährige Frau habe mit ihrem Sohn gegen den Willen des Vaters in die Türkei ausreisen wollen, teilte die Behörde mit. Dieser informierte am Samstag die Polizei, die Beamten stellten in der sofort eingeleiteten Fahndung fest, dass die Mutter mit ihrem zwölfjährigen Sohn bereits im noch nicht gestarteten Flugzeug Richtung Istanbul saß. Sie mussten den Flieger verlassen, der Reisepass des Kindes wurde einbehalten.