Bundespolizei nimmt Strohfrau am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (dpa) - Beamte der Bundespolizei haben eine in Spanien gesuchte Frau am Frankfurter Flughafen wegen des Verdachts auf Wirtschaftskriminalität festgenommen. Die spanische Justiz suchte die 39-Jährige, «da sie als Strohfrau zweier Scheinfirmen in Spanien Gelder illegaler Herkunft in Höhe von rund 5,2 Millionen Euro nach China transferierte», teilte die Polizei am Dienstag mit. Aufgrund eines Fahndungshinweises stoppten die Bundespolizisten die Weiterreise der aus Shanghai kommenden Frau am Sonntag. In Spanien muss sie nun eine Haftstrafe von insgesamt sechs Jahren und sechs Monaten verbüßen. Bis zur Auslieferung bleibt sie in den Präsenzzellen des Amtsgerichts Frankfurt.