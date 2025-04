Öffentliche Gelder in Kuwait unterschlagen - Festnahme

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen hat einen Mann festgenommen, weil er öffentliche Gelder in Kuwait unterschlagen haben soll. Der 53-Jährige wollte von Baku über Frankfurt nach Toronto reisen - ein Fahndungshinweis an die Behörden in Frankfurt beendete seine Pläne allerdings.