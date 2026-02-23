Verkehrsunfall

Bundesstraße 10 nach Zusammenstoß komplett gesperrt

Unfall in den Morgenstunden: Mindestens zwei Autos sollen in der Nähe von Geislingen an der Steige zusammengestoßen sein. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Nach dem Unfall wurde der Schwerletzte aus seinem Auto geschnitten. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Geislingen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Zusammenstoß auf der Bundesstraße 10 zwischen Geislingen an der Steige und Amstetten (Alb-Donau-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei von den Rettungskräften aus dem Wrack seines Autos geschnitten und mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bundesstraße wurde wegen der Rettungsarbeiten zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. 

Nach ersten Angaben war mindestens ein Auto mit einem entgegenkommenden anderen Wagen zusammengestoßen. Wer sich in der Gegend auskenne, solle das Gebiet weiträumig umfahren, hieß es weiter.

