Bundesstraße 10 nach Zusammenstoß komplett gesperrt

Geislingen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Zusammenstoß auf der Bundesstraße 10 zwischen Geislingen an der Steige und Amstetten (Alb-Donau-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Er sei von den Rettungskräften aus dem Wrack seines Autos geschnitten und mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Bundesstraße wurde wegen der Rettungsarbeiten zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt.