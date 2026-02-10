Vollsperrung

A65 in Richtung Karlsruhe nach Lkw-Unfall gesperrt

Ein Lastwagen blockiert im morgendlichen Berufsverkehr die Autobahn bei Landau. Pendler sollten einen Umweg wählen.

Die Polizei sperrte nach dem Unfall die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei sperrte nach dem Unfall die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe. (Symbolbild)

Landau (dpa) - Die Autobahn 65 ist nach einem Lkw-Unfall bei Landau in Richtung Karlsruhe voll gesperrt worden. Nach Polizeiangaben blockiert der Lastwagen die komplette Fahrbahn auf Höhe der «Hornbach-Spange», die die Autobahn mit der Bundesstraße 272 verbindet. Der Verkehr werde auf die B272 Richtung Bornheim abgeleitet. Die Auffahrt auf die A65 von Bornheim kommend sei ebenfalls befahrbar. So könne die Unfallstelle umfahren werden, erklärte ein Polizeisprecher. Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst nicht bekannt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vollsperrung auf A6 wegen tödlichem Unfall
Sinsheim

Vollsperrung auf A6 wegen tödlichem Unfall

In Richtung Mannheim kommt es zu einem Unfall mit drei Lastwagen. Einer der Fahrer kommt dabei ums Leben.

12.06.2025

Auffahrunfall auf Autobahn 5 - Vollsperrung
Bei Ringsheim (Ortenaukreis)

Auffahrunfall auf Autobahn 5 - Vollsperrung

Im morgendlichen Berufsverkehr auf der Autobahn fährt ein Lastwagen auf einen Sattelzug auf. Autofahrer müssen sich gedulden.

08.05.2025

A7 Richtung Fulda nach Lkw-Unfall nicht mehr voll gesperrt
Autobahnsperrung

A7 Richtung Fulda nach Lkw-Unfall nicht mehr voll gesperrt

Ein Lkw fährt in eine Baustellenabsperrung und blockiert die gesamte A7 in Fahrtrichtung Norden nahe Fulda. Nach rund zwei Stunden wird die Vollsperrung aufgehoben.

08.10.2024

Lastwagen kippt um: Waschmittel auf der Autobahn
Unfall

Lastwagen kippt um: Waschmittel auf der Autobahn

Im morgendlichen Berufsverkehr kippt ein Lastwagen auf der A3 um. Die Folgen sind für viele Autofahrer deutlich spürbar.

26.09.2024

Verkehr

Lastwagen brennt auf A5: Autobahn voll gesperrt

17.07.2023