Bundesstraße nach schwerem Unfall voll gesperrt
Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen ist die Bundesstraße 297 in Nürtingen voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar.
Nürtingen (dpa/lsw) - Nach einem schweren Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist die Bundesstraße 297 voll gesperrt worden. Ein Auto war dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lastwagen sei daraufhin umgekippt. Wie es genau zu dem Unfall kam und ob Menschen verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Ein Rettungshubschrauber flog die Unfallstelle an. Wegen des Rettungseinsatzes musste die komplette Fahrbahn im Bereich der Nürtinger Ortschaft Neckarhausen gesperrt werden.