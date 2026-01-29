Hochgeschwindigkeitstrasse

Bundestag soll zeitnah über ICE-Strecke Ulm–Augsburg beraten

Nach sieben Jahren Planung steht der Bundestag vor einer Entscheidung zur neuen ICE-Strecke in Schwaben. Was sich für Bahnreisende ändern könnte.

Die bisherige ICE-Strecke zwischen den benachbarten Großstädten Augsburg und Ulm soll durch eine neue Trasse ersetzt werden. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die bisherige ICE-Strecke zwischen den benachbarten Großstädten Augsburg und Ulm soll durch eine neue Trasse ersetzt werden. (Archivbild)

Augsburg/Ulm (dpa) - Nach sieben Jahren detaillierter Planungen soll der Bundestag demnächst über den Neubau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg entscheiden. Das Bundesverkehrsministerium habe die Planungen dem Parlament übergeben, berichtet die «Augsburger Allgemeine».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die Einleitung der parlamentarischen Befassung ist ein entscheidender Schritt für den Aus- und Neubau», sagte der schwäbische Abgeordnete Ulrich Lange der Zeitung. Der CSU-Politiker ist Staatssekretär im Verkehrsministerium. Er rechnet damit, dass der Bundestag bis zum Sommer den Weg für das Milliardenvorhaben frei macht. Innerhalb von fünf Jahren könnte dann die endgültige Planung stehen, nach der die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke weitgehend parallel zur Autobahn 8 (München-Stuttgart) verlaufen würde.

Neue Strecke löst im Fernverkehr 170 Jahre alte Bahntrasse ab

Ursprünglich war die Bundestagsentscheidung bereits im vergangenen Jahr erwartet worden. Das Schienen-Großprojekt wird seit Jahrzehnten vorbereitet. Im Jahr 2019 ging die Deutsche Bahn (DB) dann daran, verschiedene Varianten zu prüfen und eine davon als die sinnvollste herauszuarbeiten. Die Strecke sei eine der meistbefahrenen in Süddeutschland, betont die DB. Sie ist nicht nur Teil der Verbindung zwischen Stuttgart und München, darüber hinaus gehört sie zu der europäischen Magistrale von Paris über Wien nach Budapest.

Die bisherige, etwa 85 Kilometer lange Schienenverbindung stammt im Kern noch aus der Zeit der Eisenbahnpioniere, die Strecke ist rund 170 Jahre alt. Ein Ausbau der Bestandsstrecke für Schnellzüge wurde im Rahmen des Planungsverfahrens verworfen, die Bahnstrecke wird nun weitgehend neu gebaut.

Dadurch soll sich die Fahrtzeit der ICE zwischen Augsburg und Ulm von bislang mehr als 40 auf 26 Minuten verkürzen. Die Züge sollen künftig bis zu 300 km/h schnell fahren können. Die alte Trasse soll allerdings für die Regionalbahnen ebenfalls modernisiert werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grünes Licht für ICE-Strecke Augsburg-Ulm soll bald kommen
Neue Bahntrasse in Schwaben

Grünes Licht für ICE-Strecke Augsburg-Ulm soll bald kommen

Seit Jahren wird die neue ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm geplant. Nun soll das Projekt in den Bundestag. Aber bis tatsächlich der erste Zug über die neuen Gleise fährt, wird es noch dauern.

26.08.2025

Polizei: Kein Hinweis auf gezielten Anschlag auf ICE-Strecke
Brand in Bahnunterführung

Polizei: Kein Hinweis auf gezielten Anschlag auf ICE-Strecke

Nach einem Brand in einer Unterführung ist ein Teil der Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg tagelang gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sieht bisher keine Hinweise auf Sabotage.

07.07.2025

Stellwerk wieder besetzt - Ausfälle auf wichtiger Strecke
Personalausfall bei Bahn

Stellwerk wieder besetzt - Ausfälle auf wichtiger Strecke

Rote Uhrzeiten in der App-Anzeige - oder gar die Angabe «Verbindung fällt aus». Wer heute zwischen Stuttgart und München mit der Bahn fahren will, sollte sich genau erkundigen, welcher Zug fährt.

09.02.2025

ICE-Strecke Köln-Frankfurt ist wieder frei
Zugverkehr

ICE-Strecke Köln-Frankfurt ist wieder frei

Die Bahnstrecke von Köln nach Frankfurt war fast vier Wochen lang für Bauarbeiten gesperrt. Nun fahren die Züge auf der wichtigen Verbindung von Nordrhein-Westfalen nach Hessen wieder.

13.08.2024

Erstmals digitale Stellwerktechnik an ICE-Strecke
Digitale Bahntechnik

Erstmals digitale Stellwerktechnik an ICE-Strecke

Die Deutsche Bahn wird häufig wegen unpünktlichen Zügen und veralteter Technik kritisiert. In Schwaben wird nun die digitale Zukunft in der Praxis erprobt.

10.07.2024