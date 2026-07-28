Bundeswehr hilft bei Waldbränden nahe Bordeaux
Warum sind Soldaten aus Laupheim aktuell in Frankreich im Einsatz? Sie helfen bei den Waldbränden rund um Bordeaux – und bringen besondere Technik mit.
Laupheim (dpa/lsw) - Bundeswehrsoldaten aus Laupheim (Kreis Biberach) unterstützen die Einsatzkräfte im Südwesten Frankreichs bei Bordeaux. Das teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zuerst hatte der SWR berichtet. In Frankreich lodern seit Tagen verheerende Waldbrände. Tausende Touristen mussten evakuiert werden.
Laut dem Ministerium sind derzeit zwei Transporthubschrauber vom Typ CH-53 aus dem Hubschraubergeschwader 64 in Laupheim sowie Löschgerät und weiteres Material zur Brandbekämpfung in einem Transportflugzeug A400M auf dem Weg zur französischen Militärbasis Cazaux. Diese liege etwa 50 Kilometer südwestlich von Bordeaux. Der Einsatz der Bundeswehrsoldaten solle bei den Waldbränden in der Umgebung von Bordeaux erfolgen und sei in Absprache mit den französischen Partnern zunächst auf fünf Tage begrenzt.
In den vergangenen Wochen und Monaten hat das Geschwader laut dem SWR zudem bei Löscharbeiten in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Oberbayern unterstützt.
Das Innenministerium aus Baden-Württemberg meldet, dass es aktuell keine Unterstützung für Frankreich gibt, weder Einsatzkräfte noch Technik. «Im Moment kommen die Franzosen ohne uns aus», sagte ein Sprecher. Aber man stehe weiter in Kontakt. «Wir sind vorbereitet - sobald die Anforderung aus Frankreich kommt, können wir zeitnah Kräfte entsenden.»