Bundeswehr hilft bei Waldbränden nahe Bordeaux

Laupheim (dpa/lsw) - Bundeswehrsoldaten aus Laupheim (Kreis Biberach) unterstützen die Einsatzkräfte im Südwesten Frankreichs bei Bordeaux. Das teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zuerst hatte der SWR berichtet. In Frankreich lodern seit Tagen verheerende Waldbrände. Tausende Touristen mussten evakuiert werden.

Laut dem Ministerium sind derzeit zwei Transporthubschrauber vom Typ CH-53 aus dem Hubschraubergeschwader 64 in Laupheim sowie Löschgerät und weiteres Material zur Brandbekämpfung in einem Transportflugzeug A400M auf dem Weg zur französischen Militärbasis Cazaux. Diese liege etwa 50 Kilometer südwestlich von Bordeaux. Der Einsatz der Bundeswehrsoldaten solle bei den Waldbränden in der Umgebung von Bordeaux erfolgen und sei in Absprache mit den französischen Partnern zunächst auf fünf Tage begrenzt.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat das Geschwader laut dem SWR zudem bei Löscharbeiten in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Oberbayern unterstützt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum