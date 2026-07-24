Waldbrände

Spanien ruft für zwei Regionen Notstand aus

Mehr als 11.000 Menschen mussten ihre Häuser schon verlassen. Und die Regierung in Madrid befürchtet, dass es noch schlimmer wird.

Befürchtet wird, dass sich die Brände in Spanien noch ausweiten. Foto: Carlos Luján/EUROPA PRESS/dpa
Befürchtet wird, dass sich die Brände in Spanien noch ausweiten.

Madrid (dpa) - Wegen der schweren Waldbrände hat Spanien für die Umgebung der Hauptstadt Madrid und eine weitere Region den Notstand ausgerufen. Das Innenministerium kündigte in der Nacht die Entsendung weiterer Kräfte zur Bekämpfung der Flammen an. Das operative Kommando übernahm eine militärische Kriseneinheit, die direkt bei der Regierung angesiedelt ist. Zudem steht mit der Ausrufung eines «Notstands von nationaler Tragweite» mehr Geld zur Verfügung. 

Nach einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders RTVE ist dies das erste Mal, dass wegen Waldbränden ein solcher Notstand erklärt wird. Wegen der Brände mussten inzwischen mehr als 11.500 Menschen ihre Häuser verlassen, davon allein 10.000 im Großraum Madrid. In der nordwestlich davon gelegenen Region Ávila wurden etwa 1.500 Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert. In mehreren Gemeinden bedrohten die Flammen sogar das Zentrum.

Wetterlage am Freitag «besonders ungünstig» 

Viele warten nun in Notunterkünften, bei Familienangehörigen oder Freunden darauf, dass sie zurückkönnen – ohne dass es dafür einen konkreten Termin gibt. Befürchtet wird, dass noch mehr Menschen evakuiert werden müssen, weil die Feuer nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden können. Das Innenministerium warnte für Freitag vor «besonders ungünstigen» Wetterbedingungen: Starke Windböen könnten die Brände weiter anfachen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Insgesamt sind in Spanien dieses Jahr bereits mehr als 125.000 Hektar Land verbrannt. Größere Brände gibt es auch in Frankreich und in Italien.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großer Waldbrand bei Madrid außer Kontrolle
Kampf gegen Flammen

Großer Waldbrand bei Madrid außer Kontrolle

Nordöstlich von Madrid hat ein Waldbrand bei Guadalajara bereits Tausende Hektar verbrannt. Allein in einer Nacht fraßen sich die Flammen 14 Kilometer voran. Woanders gab es hingegen gute Nachrichten.

19.07.2026

Deutsche Feuerwehrleute in Spanien - 40 Waldbrände zugleich
Waldbrände

Deutsche Feuerwehrleute in Spanien - 40 Waldbrände zugleich

Die mehr als zweiwöchige Hitzewelle hat Spanien hinter sich. Aber die Waldbrände wüten weiter. Auch aus Deutschland treffen Feuerwehrleute ein. Wirklich helfen würde aber vor allem eins.

19.08.2025

Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Spanien

Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien

Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.

15.08.2025

Toter bei Waldbrand in der Nähe von Madrid
Hitze und Brände in Spanien

Toter bei Waldbrand in der Nähe von Madrid

In Spanien kämpfen Einsatzkräfte in mehreren Regionen gegen Waldbrände. Wie gefährlich die Feuer sind, zeigt der Tod eines Mannes bei Madrid. Zugleich stöhnen die Menschen unter extremer Hitze.

12.08.2025

Notfälle

Brände im Westen Kanadas - 29.000 Menschen evakuiert

Die Waldbrände in der Region sind zum Teil außer Kontrolle. Das Ausmaß der Schäden lässt sich laut Behörden noch nicht absehen.

08.05.2023