Bundeswehr übt wieder Nachtflüge mit Kampfhubschraubern
Kampfhubschrauber der Bundeswehr üben nachts. In einigen Gegenden mehrerer Bundesländer kann es daher lauter werden.
Fritzlar (dpa) - Das Kampfhubschrauberregiment 36 der Bundeswehr im nordhessischen Fritzlar übt in der kommenden Woche wieder Nachtflüge mit Kampfhubschraubern in niedriger Höhe. Betroffen von Lärm sein könnten von Montag bis Donnerstag (4. bis 7. Mai) Gebiete in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, wie die Bundeswehr mitteilte. Teilweise seien die Maschinen im Tiefflug unter etwa 30 Meter unterwegs.
Der Übungsraum erstreckt sich in einem Gebiet von Alsfeld/Gießen in Hessen über Bad Laasphe/Meschede/Beverungen in Nordrhein-Westfalen bis nach Leinefelde/Langensalza in Thüringen. «Es wird versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln», teilte die Bundeswehr weiter mit.