Bunker-Wand am Platz einer früheren Synagoge beschmiert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Fassade eines Hochbunkers in Frankfurt ist beschmiert worden - an dieser Stelle stand vor 1938 Frankfurts größte Synagoge. Die Polizei ermittelt, wie ein Sprecher am Mittwoch bestätigte. Die Wand wurde nach Angaben der Polizei wohl in den vergangenen zwei Nächten beschmiert. Zu lesen ist dort «Stop Bombing Gaza, Free Palestine, Zionist Assasin».