Buntes Spektakel im Wald: Herbst lockt auf Wanderwege

Marburg (dpa/lhe) - Mit dem Herbst kommt die Wanderzeit - auch nach Hessen. Vor allem die gemäßigten Temperaturen machen die kommenden Wochen zu einer guten Jahreszeit zum Wandern, wie der 1. Vorsitzende des Deutschen Wanderinstituts, Klaus Erber, in Marburg sagte. «Und natürlich die Farben.» Das bunte Herbstlaub bringe nochmal eine ganz andere Abwechslung, gerade im Wald. «Das ist ein Spektakel, das man das ganze Jahr über nicht hat.» Der kalendarische Herbstanfang ist am 23. September.

Bei der Tourplanung zu dieser Jahreszeit sollte man im Hinterkopf haben, dass die Tage kürzer werden. Da kann sich ein zeitiger Start lohnen. Man sollte eine Route aussuchen, die sich auch bei abnehmendem Licht noch mit Genuss laufen lasse, rät Erber. «Wenn ich nur durch Wald laufe, kann es doch schon düster werden.» Empfehlenswert sei ein Wechsel zwischen Wald und Feld.

Das Deutsche Wanderinstitut ist als Verein organisiert und nach eigenen Angaben ein eng kooperierendes Netzwerk unabhängiger Wanderexperten. Durch Hessen verlaufen allein rund 150 Strecken- und Rundwege, die das Prädikat «Premiumweg» tragen. Es wird vom Wanderinstitut nach bestimmten Kriterien vergeben