Frühherbst

Es bleibt warm: «Vom nasskalten Herbst weit entfernt»

Milde Temperaturen und wenig Regen prägen den Wochenstart, erst ab Donnerstag wird das Wetter laut Deutschem Wetterdienst unsicherer.

Es bleibt mild, aber in den Nächten wird Nebel zunehmend ein Thema. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Es bleibt mild, aber in den Nächten wird Nebel zunehmend ein Thema. (Symbolbild)

Offenbach (dpa) - Auch wenn es abkühlt: Zu Wochenbeginn wird es noch mal angenehm mild. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten bis zu 23 Grad, ansonsten liegen die Höchstwerte bei 16 bis 20 Grad, wie es in der Vorhersage heißt. Dienstag und Mittwoch könnten die Temperaturen noch leicht steigen - am Mittwoch bis zu 25 Grad im Breisgau.

«Wir sind grundsätzlich noch ganz gut warm dabei», sagte Meteorologe Martin Jonas vom DWD in Offenbach. «Allerdings merkt man insbesondere in den Nächten, dass wir uns nicht mehr im Hochsommer befinden.» Man gehe mit Riesenschritten auf den astronomischen Herbstanfang am 23. September zu.

In den Nächten werde zunehmend Nebel ein Thema. «Und im Süden kann es regional auch schon den ersten Frost in Bodennähe geben.»

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Ab Donnerstag werde es «doch relativ wackelig, was die Vorhersagen angeht», sagte Jonas. «Weil da einige Modelle auch kräftigere Niederschläge sehen, die an ein kleinräumiges Tief gebunden sind.»

Von Montag bis Mittwoch werde insgesamt wenig Niederschlag erwartet: Am Montag könnte es demnach an den Alpen ein paar Tropfen geben und im Nordosten ein paar Schauer. Dienstag und Mittwoch bleiben weitgehend trocken. «Vom nasskalten Herbst sind wir weit entfernt.»

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