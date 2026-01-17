Bild
Unfälle

Bus bremst abrupt: vier verletzte Fahrgäste

Ein Busfahrer in Reutlingen kann einen Zusammenstoß mit einem Auto gerade noch verhindern.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Bei einem plötzlichen Bremsmanöver in Reutlingen sind vier Passagiere eines Linienbusses leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein 37 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag seinen Wagen abrupt ab. Der Busfahrer leitete daraufhin die Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch den plötzlichen Stopp stürzten mehrere Busfahrgäste. Sie verletzten sich leicht. Zudem wurde ein Kinderwagen im Bus beschädigt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bus bremst - mehrere Schüler verletzt
Unfall

Bus bremst - mehrere Schüler verletzt

Ein Busfahrer muss in Engen bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zu den Fahrgästen gehören Schüler. Einige kommen nicht ohne Blessuren davon.

02.12.2025

Schulbus bremst - 66 Kinder leicht verletzt
Verkehr

Schulbus bremst - 66 Kinder leicht verletzt

Ein Bremsmanöver im vollen Schulbus endet für die mitfahrenden Kinder mit Blessuren. Schulfrei gibt es trotzdem nicht.

26.11.2025

Bus bremst vor Kinderwagen - Seniorin verletzt
Einsatz der Polizei

Bus bremst vor Kinderwagen - Seniorin verletzt

Ein Linienbus ist in Weiterstadt unterwegs, als eine Frau mit Kinderwagen die Straße überquert. Der Fahrer muss eine Notbremsung durchführen.

09.01.2025

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus - sechs Verletzte
Unfälle

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus - sechs Verletzte

Ein Autofahrer stößt mit einem Linienbus zusammen und stirbt an seinen Verletzungen. Außerdem werden sechs Bus-Fahrgäste verletzt. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

02.12.2024

Karlsruhe

Transporter prallt gegen Bus: Neun Verletzte

19.06.2023