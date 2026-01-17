Bus bremst abrupt: vier verletzte Fahrgäste
Ein Busfahrer in Reutlingen kann einen Zusammenstoß mit einem Auto gerade noch verhindern.
Reutlingen (dpa/lsw) - Bei einem plötzlichen Bremsmanöver in Reutlingen sind vier Passagiere eines Linienbusses leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein 37 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag seinen Wagen abrupt ab. Der Busfahrer leitete daraufhin die Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch den plötzlichen Stopp stürzten mehrere Busfahrgäste. Sie verletzten sich leicht. Zudem wurde ein Kinderwagen im Bus beschädigt.