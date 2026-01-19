Bild
Ursache unklar

Bus brennt auf Bundesstraße - keine Verletzten

Totalschaden nach Brand: Ein Bus steht bei Donaueschingen lichterloh in Flammen. Die Bundesstraße wird in eine Richtung gesperrt.

Ein Gelenkbus muss von der B27 abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Ein Gelenkbus muss von der B27 abgeschleppt werden. (Symbolbild)

Donaueschingen (dpa/lsw) - Auf einer Bundesstraße bei Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Bus in Brand geraten. Der Fahrer des Busses war alleine im Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Fahrer hatte zuvor diverse Kontrollleuchten aufblinken sehen und den Bus gestoppt. Im Motorraum bemerkte er Rauch. Der 43-Jährige versuchte zunächst, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Der hintere Teil des Fahrzeugs stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen. Der Bus eines Privatunternehmens erlitt einen Totalschaden. 

Die B27 ist in Richtung Villingen-Schwenningen wurde auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der Bus müsse laut Polizei erst am Gelenk getrennt werden, bevor er abgeschleppt werden kann.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesstraße nach Brand eines Linienbusses wieder gesperrt
Feuerwehreinsatz

Bundesstraße nach Brand eines Linienbusses wieder gesperrt

Ein Bus ist auf einer Bundesstraße im Hochtaunuskreis in Flammen aufgegangen - wohl wegen eines Schadens beim Motor. Teile des Fahrzeugs verschmelzen mit dem Teer. Das hat weiterhin Folgen.

21.08.2025

500.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle
Ursache unklar

500.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle

Als die Feuerwehr ankommt, brennt die Lagerhalle in Kirchardt bereits lichterloh. Den Einsatzkräften gelingt es die Flammen zu löschen - aber der Schaden ist immens.

22.03.2025

Tuttlingen

Gartenschuppen in Flammen: Rund 100.000 Euro Schaden

14.07.2023

Landkreis Karlsruhe

Millionenschaden bei Brand auf Recyclinghof: Ursache unklar

Mehr als 500 Einsatzkräfte, viel Rauch, und ein Schaden in Millionenhöhe - all das hat ein Brand auf einem Recyclinghof am Montagabend ausgelöst. Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag immer noch mit dem Löschen beschäftigt.

11.07.2023

Polizei und Feuerwehr

Mehrere brennende Fahrzeuge in Heilbronn: Ursache unklar

10.06.2023