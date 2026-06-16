Verkehrsunfall

Busfahrer fährt über Rot – Radfahrerin schwer verletzt

Eine Radfahrerin wird beim Überqueren einer Kreuzung von einem Reisebus erfasst und schwer verletzt. Die Ermittler richten ihren Blick auf die Ampelschaltung.

Eine 66-jährige Radfahrerin erleidet bei einem Unfall mit einem Reisebus schwere Kopfverletzungen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Eine 66-jährige Radfahrerin erleidet bei einem Unfall mit einem Reisebus schwere Kopfverletzungen. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist in Karlsruhe von einem Reisebus erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 73 Jahre alte Busfahrer fuhr am Montag an einer Kreuzung wohl über eine rote Ampel, wie die Polizei mitteilte. Währenddessen war die 66-Jährige gerade dabei, die Straße zu überqueren. Sie stieß mit dem Bus zusammen und wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. In dem Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls laut Polizei keine Fahrgäste.

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