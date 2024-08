Busfahrer nach tödlichem Unfall: Die Ampel war grün

Bei dem Unfall am Mittag des 9. September 2019 im Frankfurter Stadtteil Rödelheim war sein Linienbus mit einem abbiegenden Auto aus der Gegenrichtung zusammengestoßen. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls rund 30 Meter weit geschleudert. Dabei verletzte sich die 59 Jahre alte Mutter des Autofahrers, die auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, so schwer, dass sie kurz darauf im Rettungswagen auf dem Weg zum Krankenhaus starb. Die Frau hatte der Anklage zufolge an Vorerkrankungen am Herz und an der Lunge gelitten.