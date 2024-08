Nach tödlichem Unfall: Verfahren gegen Busfahrer eingestellt

Das Auto war nach dem Zusammenstoß durch die Wucht des Aufpralls rund 30 Meter weit geschleudert worden. Dabei wurde die 59 Jahre alte Mutter des Autofahrers, die auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, so schwer verletzt, dass sie kurz darauf im Rettungswagen auf dem Weg zum Krankenhaus starb. Die Frau hatte an Vorerkrankungen am Herz und an der Lunge gelitten. In dem Bus wurden der Fahrer und vier weibliche Fahrgäste verletzt.