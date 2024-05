Busfahrer streiken in Hessen erneut

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf zahlreichen Buslinien in Hessen müssen die Kunden an diesem Freitag mit Ausfällen rechnen. Erneut hat die Gewerkschaft Verdi die Fahrer der privaten Busunternehmen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, der auch am Dienstag und Mittwoch nach Pfingsten andauern soll.

Betroffen sind nahezu alle Buslinien in Frankfurt sowie Verbindungen in vielen mittleren Städten und auf dem Land. In den Großstädten Kassel, Darmstadt und Wiesbaden ist hingegen mit normalem Busverkehr zu rechnen, weil für die dortigen Fahrer andere Tarifverträge gelten.