Mehrere Warnstreiks in Frankfurt für Mittwoch angekündigt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Gewerkschaft Verdi hat viele Beschäftigte des öffentlichen Diensts in Frankfurt und Umgebung zum Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Unter anderem wird der U- und Straßenbahnverkehr in Frankfurt bestreikt, hieß es. «Es ist damit zu rechnen, dass von Betriebsbeginn an alle neun U-Bahnlinien und zehn Straßenbahnlinien vom Streik betroffen sind», teilte dazu auch die Verkehrsgesellschaft Traffiq mit. S-Bahnen, Regionalzüge und auch die städtischen Frankfurter Buslinien sollen allerdings normal fahren.