Busfahrer streiken weiter: Ausfälle in ganz Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Pfingstfest hat die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks bei den privaten Bus-Unternehmen in Hessen am Dienstag fortgesetzt. Sie sollten auch am Mittwoch noch andauern. Die Verkehrsverbünde NVV und RMV meldeten Ausfälle in verschiedenen Regionen Hessens. Weitgehend außen vor blieben erneut nur die Stadtverkehre in Kassel, Darmstadt und Wiesbaden, für deren Fahrer andere Tarifverträge gelten. Auch in Frankfurt fuhr kaum ein Bus, aber in Hessens größter Stadt konnten die Kunden noch vergleichsweise leicht auf die verschiedenen Bahnen ausweichen.