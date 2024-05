Zahlreiche Ausfälle wegen erneuter Streiks der Busfahrer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen erneuter Streiks der Busfahrer sind am Freitag in Hessen zahlreiche Nahverkehrsverbindungen ausgefallen. Nach Informationen der beiden Verkehrsverbünde NVV und RMV fielen Buslinien unter anderem im Kreis Kassel, im Schwalm-Eder-Kreis, in Hanau, in Gießen oder auch in Rüsselsheim aus.

Auch in Frankfurt fuhr kaum ein Bus, aber in Hessens größter Stadt konnten die Kunden noch vergleichsweise leicht auf die verschiedenen Bahnen ausweichen. In den Großstädten Kassel, Darmstadt und Wiesbaden lief der Busverkehr hingegen weitgehend normal, weil für die meisten Fahrer dort andere Tarifverträge gelten.

Laut Verdi-Streikleiter Jochen Koppel beteiligten sich in den privaten Busbetrieben Hessens 98 Prozent der Belegschaft an den Warnstreiks. Über Pfingsten werde der Arbeitskampf unterbrochen und dann am Dienstag und Mittwoch in unveränderter Intensität fortgesetzt, kündigte der Gewerkschafter an. Einen ersten Warnstreik hatte es bereits am 24. April gegeben. Am kommenden Freitag (24. Mai) soll dann wieder verhandelt werden.