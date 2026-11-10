Buttersäure vor Wohnhaus in Bruchsal verteilt
Ein stechender Geruch nahe einem Wohnhaus in Bruchsal führt zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Zwei Bewohner klagen über Beschwerden – die Hintergründe sind noch unklar.
Bruchsal (dpa/lsw) - Unbekannte haben wohl am Montagabend Buttersäure bei einem Wohnhaus in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) verteilt. Wie die Polizei mitteilte, litten zwei Bewohner wegen der Dämpfe der Säure an Kopfschmerzen und Übelkeit.
Die Bewohner nahmen am Abend laut Polizei einen stechenden Geruch wahr. Polizei und Feuerwehr hätten in der Nähe des Wohnkomplexes die Flüssigkeit festgestellt, die sich dann als Buttersäure herausgestellt habe. Die Feuerwehr entfernte laut Polizei den Stoff und lüftete das Gebäude, sodass keine weitere Gefahr mehr bestand.
Laut Polizei ist ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro entstanden. Die Hintergründe seien noch unklar, die Polizei ermittle.