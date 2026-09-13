Brände

Brand in Wohnhaus: Zwei Leichtverletzte

Im Keller bricht ein Brand aus - wenig später ist das Treppenhaus verraucht. Bewohner müssen teils per Drehleiter gerettet werden.

Die Feuerwehr setzte zur Rettung der Bewohner auch eine Drehleiter ein. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Feuerwehr setzte zur Rettung der Bewohner auch eine Drehleiter ein. (Symbolbild)

Bensheim (dpa/lhe) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bensheim im Kreis Bergstraße haben zwei Menschen leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Es handelt sich um einen 36-jährigen Bewohner und eine 63-jährige Bewohnerin, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

In dem Wohnhaus gibt es 33 Bewohner. Der Brand sei gegen 14 Uhr am Sonntag gemeldet worden, hieß es. Wegen der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus habe die Feuerwehr die Bewohner teils mit einer Drehleiter gerettet. 

Nach Angaben der Polizei gibt es noch keine Hinweise auf die Brandursache. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. Die Bewohner können voraussichtlich wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, sobald dort ausreichend gelüftet wurde. Dies dauere wenige Stunden.

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