Treppenhaus verraucht

Dritter Brand in kurzer Zeit – Bewohner und Katze gerettet

Das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ist komplett verraucht. Einige Menschen können ihre Wohnungen nicht mehr verlassen und müssen gerettet werden. Es ist nicht der erste Vorfall in dem Wohnhaus.

Feuerwehrleute löschen das Feuer im Keller. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Feuerwehrleute löschen das Feuer im Keller. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Zum dritten Mal in Folge hat es in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe gebrannt. Das Treppenhaus sei am Sonntag komplett verraucht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten demnach acht Bewohner sowie eine Katze aus dem Gebäude retten. Eine Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute löschten den Brand im Keller des Hauses. 

Nach Angaben der Polizei ist es bereits der dritte Brand binnen eines halben Jahres in dem Wohnhaus. Bereits im November war die Feuerwehr zweimal zu dem Haus ausgerückt. Zuerst hatte ein Rollstuhl im Eingangsbereich in Flammen gestanden. Einen Tag später brannten vier Autoreifen im Keller. 

Nach dem jüngsten Brand ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Laut den Ermittlern ist bei dem Vorfall am Sonntag ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

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