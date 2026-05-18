Brände

Person bei Wohnungsbrand über Drehleiter gerettet

Am Abend kommt es zu einem Feuer in einer Wohnung. Da das Treppenhaus komplett verraucht ist, bringt die Feuerwehr eine Person über eine Drehleiter in Sicherheit und verhindert Schlimmeres.

Das Feuer brach gegen 21.00 Uhr aus. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Das Feuer brach gegen 21.00 Uhr aus. (Symbolbild)

Radolfzell am Bodensee (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand im Landkreis Konstanz hat die Feuerwehr eine Person über eine Drehleiter gerettet. Durch das Feuer am Abend in Radolfzell am Bodensee wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei dichter Brandrauch aus einer Wohnung gekommen. Das Treppenhaus des Gebäudes sei bereits so verraucht gewesen, dass es nicht begehbar war, hieß es.

Nachdem eine Bewohnerin der Wohnung zwei Kinder und sich selbst eigenständig in Sicherheit gebracht hatte, befand sich eine weitere Person den Angaben zufolge noch in der Wohnung. Mit Hilfe einer Drehleiter konnte die Feuerwehr sie in Sicherheit bringen. Die Wohnung wurde durch die Flammen so stark beschädigt, dass sie nun nicht mehr bewohnbar ist.

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