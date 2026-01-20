Wohnungsbrand in Frankfurt – eine Person verletzt
Nachbarn entdecken am späten Abend ein Feuer. Zwei Menschen bringen sich selbst in Sicherheit, eine Person kommt vorsorglich ins Krankenhaus.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt ist laut Feuerwehr eine Person verletzt worden. Nachbarn hatten das Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Westend den Angaben zufolge am späten Montagabend entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich zwei Menschen aus der Wohnung bereits aus eigener Kraft in Sicherheit gebracht. Eine dieser Personen sei vorsorglich vom Rettungsdienst betreut und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.
Das Feuer in einem Wohnraum habe zügig gelöscht werden können, berichtete die Feuerwehr weiter. Zur Schadenursache und zur Höhe des entstandenen Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.