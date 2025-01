Verletzte Person bei Wohnungsbrand in Höchst

Höchst (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand in Höchst (Odenwaldkreis) ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer gegen am Morgen aus bislang unbekannter Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen. Eine Person habe eine leichte Rauchvergiftung sowie leichte Verbrennungen davongetragen, so ein Sprecher der Polizei. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.