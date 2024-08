Ein Toter bei Wohnhausbrand in Nordhessen geborgen

Witzenhausen (dpa) - Aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Witzenhausen in Nordhessen hat die Feuerwehr einen Menschen tot geborgen. Weitere Verletzte gab es nach aktuellem Stand nicht, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt wohnen demnach 38 Menschen in dem Haus. Die Löscharbeiten waren am frühen Morgen zunächst noch im Gange.