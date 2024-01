Erdgeschosswohnung in Wiesbaden brennt: Zwei Schwerverletzte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus nahe der Wiesbadener Innenstadt sind zwei Menschen durch Rauchgase schwer verletzt worden. Der Brand in der Nacht zu Samstag dauerte nach Angaben der Feuerwehr und Polizei am frühen Morgen noch an. Ein Feuerwehrsprecher rechnete mit Arbeiten bis in den Vormittag.