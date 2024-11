Wohnung in Weinheim nach Brand unbewohnbar

In der Nacht auf Mittwoch sorgte ein Wohnungsbrand in der Viernheimer Straße in Weinheim für einen Einsatz der Feuerwehr. Gegen 2.45 Uhr alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Einsatzkräfte, nachdem sie Rauch in ihrer Wohnung wahrgenommen hatten. Anfangs vermuteten die Bewohner einen Schmorbrand an der Heizungsanlage, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet.