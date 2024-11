Feuer in Weinheimer Haus gelegt, während Bewohner schliefen?

Es war bald 3 Uhr, als die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Viernheimer Straße in Weinheim ihre Appartements räumen mussten und von der Feuerwehr aus ihrem Haus evakuiert wurden. Während die meisten Anwohner tief und fest schliefen, entwickelte sich in der Erdgeschoss-Wohnung unter ihnen etwas, das zur tödlichen Bedrohung hätte werden können. Denn in der Immobilie kam es in der Nacht auf Mittwoch vergangener Woche zu einem Wohnungsbrand (wir haben berichtet). Jetzt stellt sich heraus: Das Feuer könnte absichtlich gelegt worden sein.