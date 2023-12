Wohnung nach Brand unbewohnbar

Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Viernheimer Wiesenstraße entstand am Samstagabend beträchtlicher Sachschaden. Gegen 21.35 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Rettungsleitstelle. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand und es entwickelte sich starker Rauch.