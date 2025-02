Mannheim: Verletzte bei Wohnungsbrand in Neckarau 

Mannheim. Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei sind am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neckarau ausgerückt. Nach WNOZ-Informationen wurden bei dem Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Belfortstraße mindestens sechs Personen verletzt. Der Brand sei gegen 13.40 Uhr gemeldet worden. Eine Bestätigung der Polizei zur Anzahl der Verletzten sowie zur Höhe des Sachschadens stand zunächst noch aus. (dls)