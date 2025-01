Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand in Mehrgeschosser

Friedrichsdorf-Burgholzhausen (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf-Burgholzhausen sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entfachte sich aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in der Küche einer Erdgeschosswohnung. Daraus sei am Nachmittag ein Vollbrand der Wohnung in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf-Burgholzhausen entstanden.